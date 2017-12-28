На Мальте припаркованный в аэропорту самолёт врезался в здание из-за сильного ветра
На Мальте припаркованный частный самолёт врезался в стену здания, принадлежащего аэропорту, из-за сильного ветра.
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что лайнер врезался в стену здания носовой частью.
В момент инцидента на борту самолёта никого не было. Прибывшие на место происшествия службы экстренной помощи заявили об отсутствии пострадавших.
Ранее стало известно, что в Аргентине самолёт столкнулся с дроном при посадке в аэропорту Буэнос-Айреса.
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