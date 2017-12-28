На Мальте припаркованный в аэропорту самолёт врезался в здание из-за сильного ветра

Короткая ссылка
На Мальте припаркованный частный самолёт врезался в стену здания, принадлежащего аэропорту, из-за сильного ветра.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что лайнер врезался в стену здания носовой частью.

В момент инцидента на борту самолёта никого не было. Прибывшие на место происшествия службы экстренной помощи заявили об отсутствии пострадавших.

Ранее стало известно, что в Аргентине самолёт столкнулся с дроном при посадке в аэропорту Буэнос-Айреса.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119