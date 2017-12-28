В Китае установили фигуру гигантского пса с лицом Трампа

Рядом с торговым центром Fashion Walk Mall в китайском округе Тайюань установили фигуру гигантского пса с лицом президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Time.

Животное имеет характерную причёску и брови президента, а также повторяет знаменитый жест Трампа: пёс многозначительно поднимает указательный палец.

Welcome the #TrumpDog: A giant dog figure sporting Trump's hairdo and gesture is seen outside a shopping mall in downtown Taiyuan, capital of Shanxi Province, heralding the upcoming Year of the Dog. US President Trump was born in 1946 in the Year of the Dog. pic.twitter.com/SwbIZrKrmN — People's Daily,China (@PDChina) 26 декабря 2017 г.

Отмечается, что установка фигуры связана с тем, что 2018 год будет годом жёлтой собаки.

Ранее американист Михаил Таратута в ходе беседы с НСН назвал скульптуру кормящего голубей твитами Трампа троллингом.

В ноябре 2016 года уругвайский режиссёр Алехандро Дамиани снял короткометражный фильм о Дональде Трампе. В нём избранный президент США предстаёт в виде робота, который давит латиноамериканцев.