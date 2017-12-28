В Китае установили фигуру гигантского пса с лицом Трампа

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Рядом с торговым центром Fashion Walk Mall в китайском округе Тайюань установили фигуру гигантского пса с лицом президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Time.

Животное имеет характерную причёску и брови президента, а также повторяет знаменитый жест Трампа: пёс многозначительно поднимает указательный палец.

Отмечается, что установка фигуры связана с тем, что 2018 год будет годом жёлтой собаки.

Ранее американист Михаил Таратута в ходе беседы с НСН назвал скульптуру кормящего голубей твитами Трампа троллингом.

В ноябре 2016 года уругвайский режиссёр Алехандро Дамиани снял короткометражный фильм о Дональде Трампе. В нём избранный президент США предстаёт в виде робота, который давит латиноамериканцев. 

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