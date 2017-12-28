Президент Италии распустил национальный парламент
Президент Италии Серджо Маттарелла распустил национальный парламент страны.
Об этом говорится в заявлении канцелярии президента.
Il Presidente #Mattarella ha firmato il decreto di #scioglimento delle Camere pic.twitter.com/M8bpT9wbHT— Quirinale (@Quirinale) 28 декабря 2017 г.
После роспуска парламента должны состояться очередные парламентские выборы, дата которых будет определена на заседании Совета министров.
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