Трамп выразил недовольство тем, что Китай допускает поставки нефти КНДР

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что разочарован продолжением торгово-экономического сотрудничества Пекина и Пхеньяна.

«Очень удручает, что Китай допускает поставки нефти в Северную Корею. Решить проблему Северной Кореи в дружеском ключе никогда не удастся, если это будет продолжаться!» — написал Трамп в Twitter.

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2017

Ранее Трамп призвал председателя КНР Си Цзиньпина использовать все рычаги давления на Северную Корею.