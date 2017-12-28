Трамп выразил недовольство тем, что Китай допускает поставки нефти КНДР

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что разочарован продолжением торгово-экономического сотрудничества Пекина и Пхеньяна.

«Очень удручает, что Китай допускает поставки нефти в Северную Корею. Решить проблему Северной Кореи в дружеском ключе никогда не удастся, если это будет продолжаться!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп призвал председателя КНР Си Цзиньпина использовать все рычаги давления на Северную Корею.

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