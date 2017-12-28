Китай опроверг информацию о тайных поставках нефти в КНДР

Министерство обороны Китая заявило, что информация о поставках в КНДР нефти в обход санкций Совета Безопасности ООН не соответствует действительности.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Принципиальная позиция Китая по Корейскому полуострову чёткая и ясная. Мы выступаем за денуклеаризацию Корейского полуострова, за поддержание мира и стабильности, а также за решение проблемы посредством мирных переговоров. Правительство Китая и армия Китая в полной мере выполняют соответствующие решения ООН», — сказал представитель Министерства обороны КНР Жэнь Гоцян.

Ранее издание «Чосон Ильбо» опубликовало материал о том, что китайские корабли поставляют в Северную Корею нефтепродукты. Статья сопровождалась снимками с американских спутников.

В сентябре Совбез ООН принял санкции против КНДР, которые предусматривают существенные ограничения на поставки нефти в страну.

Политолог Иван Аркатов рассказал ФАН, что ужесточение санкций в отношении КНДР — малопродуктивный шаг, так как стране удаётся много лет жить в условиях ограничительных мер.