СМИ сообщили об эвакуации поезда в Нидерландах из-за письма с угрозами

Полиция эвакуировала пассажиров следующего из Амстердама в Берлин поезда из-за письма с угрозами. Об этом сообщает RTL.

Как отмечается, в составе находились 85 пассажиров. Эвакуацию провели на станции Олдензал. Полиция Нидерландов подтвердила факт эвакуации «из-за подозрительной ситуации». Ранее сообщалось, что в немецком Потсдаме эвакуировали рождественскую ярмарку из-за подозрительного пакета.