СМИ сообщили об эвакуации поезда в Нидерландах из-за письма с угрозами

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Полиция эвакуировала пассажиров следующего из Амстердама в Берлин поезда из-за письма с угрозами. Об этом сообщает RTL.

Как отмечается, в составе находились 85 пассажиров. Эвакуацию провели на станции Олдензал.

Полиция Нидерландов подтвердила факт эвакуации «из-за подозрительной ситуации».

Ранее сообщалось, что в немецком Потсдаме эвакуировали рождественскую ярмарку из-за подозрительного пакета.

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