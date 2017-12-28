В МИД России рассказали о сотрудничестве с Грузией в сфере экономики

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Россия надеется, что в 2018 году удастся закрепить успехи в экономическом и торговом сотрудничестве с Грузией. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России, статс-секретарь Григорий Карасин.

«Только в 2017 году двусторонний товарооборот вырос более чем на 30%. Россия стала вторым по важности торговым партнёром Грузии и главным рынком сбыта её продукции, прежде всего вина», — цитирует дипломата газета «Известия».

Карасин отметил, что нормализация двусторонних отношений наметилась несколько лет назад, когда партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проиграла парламентские выборы и было сформировано новое правительство страны.

Ранее в МИД России не исключили введения безвизового режима с Грузией.

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