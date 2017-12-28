Обама и Хиллари Клинтон стали лидерами «рейтинга восхищения» в США

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и бывший американский президент Барак Обама в 2017 году остались лидерами рейтинга восхищения среди американцев. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования компании Gallup.

По данным исследования, в 2017 году 17% опрошенных отметили, что Обама является для них самой яркой личностью среди мужчин. В 2016 году доля тех, кто придерживается такого же мнения, составила 22%.

При этом среди женщин на первом месте рейтинга оказалась Хиллари Клинтон. Отмечается, что в 2017 году в поддержку Клинтон высказались 9% респондентов. В 2016 году экс-кандидат лидировала с 12%.

Ранее стало известно, что рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента Соединённых Штатов обновил исторический минимум. Согласно исследованию аналитиков Pew Research Center, его поддерживают лишь 32% населения, тогда как 63% американцев не одобряют работу главы государства.