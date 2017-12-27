СМИ: В Бангладеш столкнулись два учебно-боевых самолёта

Два учебно-боевых самолёта Як-130 Военно-воздушных сил Бангладеш столкнулись в небе на юго-востоке страны, сообщает bdnews24 со ссылкой на источник в авиаотрасли.

«Причина произошедшего пока не выяснена, операция по спасению продолжается», — рассказали порталу. Отмечается, что инцидент произошёл в районе Путибила провинции Читтагонг, при этом экипажи обоих самолётов Як-130 — четыре человека — уцелели. В июле в аэропорту Стамбула на взлётно-посадочной полосе столкнулись два самолёта.