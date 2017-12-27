Один из лидеров оппозиции Сирии назвал Россию главным фактором стабильности в стране

Лидер оппозиционного движения «Завтра Сирии» Ахмед аль-Джарба, прибывший в Москву, рассказал RT о цели своего визита.

«Мы обсуждаем пути решения кровопролитной сирийской проблемы, которая продолжается уже семь лет. Россия является главным фактором войны, мира и стабильности. Мы обсуждаем с нашими российскими друзьями пути эффективных решений сирийского кризиса. Это причина нашего визита», — сказал политик.

По его словам, международные разногласия по поводу Сирии приводят к тому, что некоторые стороны отказываются участвовать в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, запланированного на конец января. Кроме того, усилились региональные разногласия, которые приводят к тому же результату.

«Сегодня ситуация в Сирии настолько хрупка, что любое разногласие между Россией и США или между Саудовской Аравией и Ираном или между другими региональными сторонами, как это происходит в Персидском заливе, приводит к тому, что каждая сторона тянет одеяло на себя. Это нездоровая и негативная обстановка. Мы хотим успокоить ситуацию, чтобы люди всё же решили поехать в Сочи», — отметил аль-Джарба.

Он также добавил, что если будет обеспечено международное присутствие, участие спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, Генсека ООН Антониу Гутерреша, а также арабское присутствие, помимо России, Ирана и Турции, то всё это создаст положительные предпосылки для успешного проведения встречи в Сочи.

Ранее сообщалось, что участники Конгресса сирийского национального диалога в Сочи сформируют конституционную комиссию.