Кадыров рассказал о желающем сдаться «влиятельном командире» из Сирии

Один из «влиятельных командиров», находившийся на территории Сирии, несколько недель назад выразил желание сдаться. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Один из таких влиятельных командиров (в своё время за ним из наших стояли тысяч пятьсот шайтанов, и он недели две-три назад выходил) хотел приехать сдаться. Спросили у него: «Где твоя шайка?». Говорит, уничтожены. Цифры, числа, где, что — невозможно считать», — цитирует Кадырова РИА Новости.

По его словам, в Сирии практически не осталось выходцев из России, воюющих на стороне боевиков.

Как напоминает агентство, на прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что во время операции в Сирии уничтожили 60,3 тыс. террористов, из них 2,8 тыс. — выходцы из России.