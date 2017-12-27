Кадыров рассказал о желающем сдаться «влиятельном командире» из Сирии
«Один из таких влиятельных командиров (в своё время за ним из наших стояли тысяч пятьсот шайтанов, и он недели две-три назад выходил) хотел приехать сдаться. Спросили у него: «Где твоя шайка?». Говорит, уничтожены. Цифры, числа, где, что — невозможно считать», — цитирует Кадырова РИА Новости.
По его словам, в Сирии практически не осталось выходцев из России, воюющих на стороне боевиков.
Как напоминает агентство, на прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что во время операции в Сирии уничтожили 60,3 тыс. террористов, из них 2,8 тыс. — выходцы из России.