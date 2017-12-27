Обама рассказал, что скучает по работе президентом

Бывший американский лидер Барак Обама рассказал, что скучает по своей работе в Белом доме.

Об этом, как сообщает NBC, политик заявил в разговоре с принцем Гарри.

«Я скучаю по работе, потому что это было захватывающе», — сказал Обама.

По его словам, он чувствовал себя спокойно в день, когда покинул Белый дом.

Обама добавил, что доволен тем, что теперь сам может планировать свой день и у него есть время поговорить со своей женой Мишель.

Ранее Обама поздравил британского принца Гарри и актрису Меган Маркл с помолвкой.