Российская контактная группа сообщила об освобождении в Ливии двух граждан Белоруссии

Двух граждан Белоруссии, работавших в Ливии медиками, освободили благодаря усилиям главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом говорится в пресс-релизе Российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИД России, поступившем в RT.

«Благодаря слаженным действиям МИД и Рамзана Кадырова в Ливии были освобождены два медика — гражданина Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Инна Бабуш и Сергей Здота были задержаны в ливийском городе Зинтан в конце октября.

«Белорусские врачи уехали работать в Ливию ещё в 2010 году, однако после окончания контракта их отказались выпускать из города. Предполагалось, что пара покинет Ливию ещё 5 ноября: 25 октября у белорусских граждан закончилась трудовая виза, однако неизвестные вооружённые люди забрали у них документы и изолировали их в квартире в частном секторе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Ливии процесс освобождения осуществлял глава Российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

В результате работы с МИД Ливии и руководством Службы безопасности правительства национального согласия страны в координации с МИД России и МИД Белоруссии их удалось освободить и вывезти в безопасное место.

Ранее Деньгов рассказал о ходе решения вопроса возвращения удерживаемых в Ливии российских моряков.