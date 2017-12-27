Президент Киргизии рассказал о перспективах сотрудничества с Россией

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что за последние годы киргизско-российские отношения вышли на уровень стратегического партнёрства и союзничества.

«Мы будем продолжать этот курс, развивать и укреплять всестороннее сотрудничество с нашим стратегическим партнёром по всем направлениям», — сказал президент в интервью газете «Известия».

По его словам, страны намерены подкреплять практическими результатами «совместные наработки в политической, военно-технической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах».

Ранее президент России Владимир Путин в приветствии участникам VI Российско-киргизской межрегиональной конференции выразил надежду на расширение сотрудничества двух стран.