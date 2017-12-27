Генштаб России: основная масса боевиков ИГ бежит из Сирии в Ливию и Афганистан

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что большинство покидающих Сирию боевиков террористической группировки «Исламское государство»* бежит в Ливию и Афганистан.

«Часть возвращается в страны, откуда они прибыли нелегально. Основная масса перемещается в Ливию, в страны Юго-Западной Азии. В Афганистан — его тоже исключать нельзя, почва там для них благодатная», — отметил Герасимов в ходе интервью kp.ru.

7 декабря в Генштабе ВС России заявили о выполнении задачи по разгрому ИГ в Сирии.

Подробнее — в материале RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.