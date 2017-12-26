В ООН сообщили об уменьшении числа сирийских беженцев в Ливане

Число зарегистрированных сирийских беженцев в Ливане стало менее одного миллиона впервые с 2014 года, сообщает AFP со ссылкой на ООН.

По данным AFP, к концу ноября агентство ООН по вопросам беженцев насчитало 997 905 сирийцев, зарегистрированных в Ливане, большинство из которых составляли женщины и дети.

«Показатель достиг одного миллиона в апреле 2014 года, сейчас он уменьшился впервые», — рассказала пресс-секретарь организации Лиза Абу Халед.

По её словам, число беженцев сократилось, потому что люди стали переселяться в третьи страны, возвращаться в свои дома в Сирии или умирать.

Ранее сообщалось, что в Сирии 467 человек вернулись в свои дома в провинциях Алеппо, Дейр эз-Зор и Хомс.