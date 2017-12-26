Три города США подали иск против Пентагона за невыполнение обязательств перед ФБР

Власти Нью-Йорка, Сан-Франциско и Филадельфии подали в суд на Пентагон с целью добиться внесения поправок в систему по отслеживанию сотрудников ведомства, которым запретили владеть оружием, сообщает NBC.

Как передаёт телеканал, Министерство обороны обязано сообщать ФБР о военнослужащих, которым запрещено покупать оружие из-за судимости. При этом ФБР поддерживает национальную систему проверки анкетных данных о лицензировании и продаже оружия.

Однако, как сообщили власти указанных городов, Пентагон не сообщил спецслужбе о значительном числе людей, которые не имеют права иметь оружие.

«На протяжении десятилетий Министерство обороны уклонялось от своего юридического обязательства предоставлять информацию ФБР, которое может запретить опасным лицам приобретать оружие», — рассказал адвокат New York City Corporation Захари Картер.

Отмечается, что вовремя исправленная система могла бы предотвратить массовое убийство в баптистской церкви в городе Сазерленд-Спрингс на юге американского штата Техас, когда погибли 26 человек.