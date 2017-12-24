Президент Швейцарии не исключила проведения в стране референдума об отношениях с ЕС

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Президент Швейцарии Дорис Лойтхард заявила, что считает возможным проведение референдума о взаимоотношениях с Евросоюзом.

«Двусторонний путь важен, и он развивается. Поэтому мы должны уточнить наши отношения с Европой. Мы должны знать, в каком направлении идти. Основное голосование было бы полезным», — заявила она в ходе интервью Sonntags Blick.

При этом президент отметила, что в настоящий момент альтернативы ЕС нет.

«Я понимаю скептицизм в отношении ЕС. Он не очень-то хорош. Но всё же альтернативы у нас нет, так как две трети объёма нашей торговли приходятся на Евросоюз», — заключила Лойтхард.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов прокомментировал НСН ситуацию в Евросоюзе.

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