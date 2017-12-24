Эксперт прокомментировал рекордное увеличение оборонного бюджета Японии

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Увеличение оборонного бюджета Японии связано не только с ядерной угрозой со стороны КНДР, но и с ужесточеним внешней политики действующих властей. Такое мнение в ходе беседы с НСН высказал глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

«Здесь есть глубинный мотив. Нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ взял курс на ужесточение внешней политики и усиление военной составляющей, чтобы проецировать военную силу вовне», — отметил Кистанов.

По его словам, Синдзо Абэ стремится пересмотреть «пацифистскую Конституцию» государства, которая запрещает иметь вооружённые силы.

«В частности, он (Абэ. — RT) планирует внести в девятую статью пункт, который легитимизирует вооружённые силы», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что правительство Японии одобрило на 2018 год крупнейший в истории страны оборонный бюджет — $46 млрд.

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