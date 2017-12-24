Эксперт прокомментировал рекордное увеличение оборонного бюджета Японии
«Здесь есть глубинный мотив. Нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ взял курс на ужесточение внешней политики и усиление военной составляющей, чтобы проецировать военную силу вовне», — отметил Кистанов.
По его словам, Синдзо Абэ стремится пересмотреть «пацифистскую Конституцию» государства, которая запрещает иметь вооружённые силы.
«В частности, он (Абэ. — RT) планирует внести в девятую статью пункт, который легитимизирует вооружённые силы», — пояснил эксперт.
Ранее сообщалось, что правительство Японии одобрило на 2018 год крупнейший в истории страны оборонный бюджет — $46 млрд.