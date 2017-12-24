Эксперт прокомментировал рекордное увеличение оборонного бюджета Японии

Увеличение оборонного бюджета Японии связано не только с ядерной угрозой со стороны КНДР, но и с ужесточеним внешней политики действующих властей. Такое мнение в ходе беседы с НСН высказал глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.