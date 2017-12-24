Столтенберг рассказал о том, что военнослужащие НАТО потеряли навыки борьбы в море
«После окончания холодной войны НАТО сократила свои возможности в море, особенно возможности борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и потеряли навыки», — заявил он.
При этом Столтенберг отметил, что Россия, вложив значительные средства в развитие флота, укрепила свой потенциал.
«Россия вложила значительные средства в свой флот, особенно в подводные лодки... Деятельность российских подводных лодок сейчас на высочайшем уровне со времен холодной войны», — добавил генсек НАТО.
В ноябре Столтенберг заявил, что рассчитывает на проведение новых заседаний Совета Россия — НАТО в следующем году.