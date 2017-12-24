Около 50 человек вернулись в свои дома в сирийской провинции Дейр эз-Зор за сутки

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За прошедшие сутки в сирийской провинции Дейр эз-Зор 48 человек вернулись в свои дома. Об этом заявил представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

«ЦПВС с Комитетами национального примирения принимает меры по возвращению беженцев к местам прежнего проживания. Так, на освобожденные территории провинции Дейр эз-Зор за последние сутки возвратилось 48 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за месяц в свои дома вернулись более 5 тыс. человек.

Также сообщается, что офицеры ЦПВС продолжают переговоры с представителями вооружённой оппозиции об их присоединении к режиму прекращения боевых действий.

Ранее стало известно о возвращении 179 человек в свои дома в Дейр эз-Зоре.

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