Курц заявил, что Турция не сможет стать членом ЕС
Он уточнил, что основной причиной является политический курс, которого придерживается руководство страны.
«В этой стране мы сталкиваемся с серьёзным нарушением прав человека, основных прав и свобод. Я не приму то, что ЕС наблюдает и делает вид, что ничего не происходит. С моей точки зрения, Турция, особенно в свете политики последних лет, не имеет места в ЕС», — приводит РИА Новости цитату политика.
Курц добавил, что, по его мнению было бы честно прекратить переговоры с Турцией о вступлении страны в ЕС.
Ранее сообщалось, что президент Австрии Александр Ван дер Беллен привёл к присяге новое коалиционное правительство.
Канцлером Австрии стал бывший глава МИД республики Себастьян Курц.