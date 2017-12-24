Курц заявил, что Турция не сможет стать членом ЕС

Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Bild am Sonntag заявил, что Турция не сможет стать членом Евросоюза.

Он уточнил, что основной причиной является политический курс, которого придерживается руководство страны.

«В этой стране мы сталкиваемся с серьёзным нарушением прав человека, основных прав и свобод. Я не приму то, что ЕС наблюдает и делает вид, что ничего не происходит. С моей точки зрения, Турция, особенно в свете политики последних лет, не имеет места в ЕС», — приводит РИА Новости цитату политика.

Курц добавил, что, по его мнению было бы честно прекратить переговоры с Турцией о вступлении страны в ЕС.

Ранее сообщалось, что президент Австрии Александр Ван дер Беллен привёл к присяге новое коалиционное правительство.

Канцлером Австрии стал бывший глава МИД республики Себастьян Курц.