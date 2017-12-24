Зоопарк Лондона после пожара откроется 24 декабря

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Лондонский зоопарк, в котором ранее произошёл пожар, откроется в воскресенье, 24 декабря. Об этом сообщается на сайте зоопарка.

Отмечается, что зоопарк откроет двери в 10:00 по местному времени (07:00 мск).

Ранее сообщалось, что в зоопарке произошёл пожар, в результате которого пострадали восемь человек и погибли несколько животных, в частности муравьед и, как предполагается, четыре суриката.

В настоящее время причина пожара не установлена, сотрудники компетентных служб изучают обстоятельства произошедшего.

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