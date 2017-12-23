В Госдуме предупредили о зеркальных мерах в случае отзыва лицензии у RT во Франции

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой в эфире телеканала ТВ-Центр заявил, что российские власти готовы принять зеркальные меры, если во Франции будет отозвана лицензия у RT France.

«Если, конечно, на такие меры французы пойдут, а я надеюсь, что этого не случится… Но если они пойдут, тогда мы тоже примем зеркальные меры. И, кстати, французам есть что терять в большей степени, чем американцам, на нашем рынке средств массовой информации», — цитирует его РИА Новости.

По словам Толстого, действующее во Франции законодательство в области СМИ не позволяет властям страны легко принять подобное решение — им надо будет придумать нечто аналогичное тому, что «сделали американцы с иностранными агентами».

20 декабря группа французских общественных деятелей обратилась к руководителю Высшего совета по аудиовизуальным средствам (CSA) Оливье Шрамеку с просьбой отозвать лицензию у телеканала RT.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв французских общественников отозвать лицензию у RT France.