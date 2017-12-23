Американский генерал предупредил солдат в Норвегии о приближении войны

Американский генерал Роберт Неллер заявил находящимся в Норвегии морским пехотинцам США, что «грядёт война».

Об этом сообщает Fox News.

«Надеюсь, что я не прав, но грядёт война. Благодаря своему присутствию здесь вы участвуете в битве: информационной и политической борьбе», — заявил он.

По словам генерала, в ближайшей перспективе в центре внимания будут Тихоокеанский регион и Россия.

«Просто помните, почему вы здесь. Они наблюдают. Как вы наблюдаете за ними, так и они наблюдают за вами. У нас здесь 300 морпехов; мы могли бы увеличить это число до 3000 за одну ночь», — добавил он.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что мощь армии США даёт возможность американским дипломатам всегда «говорить с позиции силы».