Подполковник США Дэвис назвал Блинкена «генсеком войны»

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен заинтересован исключительно в продолжении украинского конфликта, поэтому он превратился в «генсека войны».
Подполковник США Дэвис назвал Блинкена «генсеком войны»
  • РИА Новости

Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive сказал подполковник Вооружённых сил США в отставке Дэниэл Дэвис.

«Вы слышали хоть слово о дипломатии? Вы услышали только то, что можно ожидать от генсека войны», — так офицер прокомментировал выступление Блинкена, в ходе которого госсекретарь говорил о поставках оружия ВСУ.

Дэвис также отметил, что власти США не помогают украинским военным, а «обрекают их на смерть».

Энтони Блинкен ранее заявил, что властям в Киеве нужно принять сложное решение и ужесточить мобилизацию населения.

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