Подполковник США Дэвис назвал Блинкена «генсеком войны»
- РИА Новости
Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive сказал подполковник Вооружённых сил США в отставке Дэниэл Дэвис.
«Вы слышали хоть слово о дипломатии? Вы услышали только то, что можно ожидать от генсека войны», — так офицер прокомментировал выступление Блинкена, в ходе которого госсекретарь говорил о поставках оружия ВСУ.
Дэвис также отметил, что власти США не помогают украинским военным, а «обрекают их на смерть».
Энтони Блинкен ранее заявил, что властям в Киеве нужно принять сложное решение и ужесточить мобилизацию населения.