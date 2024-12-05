Лавров: высок риск перехода холодной войны в горячую стадию

Высок риск перехода нынешней холодной войны в горячую стадию, предупредил глава МИД России Сергей Лавров.

На пленарном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ министр напомнил, что США и их союзники выбросили на свалку все договоры по ПРО и РСМД.

«Спрашивается: ради чего? Ответ для нас очевиден: в угоду стремлению вернуть НАТО на политическую авансцену», — сказал Лавров.

Как отметил глава МИД, после «афганского позора» Западу нужен был новый, «объединяющий враг».

«В результате — реинкарнация «холодной войны», только теперь с гораздо большим риском её перехода в «горячую» стадию», — сказал Лавров.

Глава МИД России также заявил, что любые мирные инициативы по украинскому конфликту должны учитывать как вопросы безопасности, так и проблемы, связанные с соблюдением прав человека.