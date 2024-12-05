Лавров: высок риск перехода холодной войны в горячую стадию

Короткая ссылка
Высок риск перехода нынешней холодной войны в горячую стадию, предупредил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: высок риск перехода холодной войны в горячую стадию
  • Gettyimages.ru

На пленарном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ министр напомнил, что США и их союзники выбросили на свалку все договоры по ПРО и РСМД.

«Спрашивается: ради чего? Ответ для нас очевиден: в угоду стремлению вернуть НАТО на политическую авансцену», — сказал Лавров.

Как отметил глава МИД, после «афганского позора» Западу нужен был новый, «объединяющий враг».

«В результате — реинкарнация «холодной войны», только теперь с гораздо большим риском её перехода в «горячую» стадию», — сказал Лавров.

Глава МИД России также заявил, что любые мирные инициативы по украинскому конфликту должны учитывать как вопросы безопасности, так и проблемы, связанные с соблюдением прав человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить