Из Варшавы уехали более половины приехавших с Украины беженцев

Варшаву покинули более 200 тыс. из 350 тыс. украинских беженцев, приехавших в город за последние годы, сообщил мэр города Рафал Тшасковский.

По его словам, Польша приняла более 2 млн украинских беженцев.

«В Варшаву приехали в пиковый момент 350 тыс. украинцев, из которых в настоящий момент у нас остаётся около 150 тыс.» — цитирует мэра РИА Новости.

При этом Тшасковский призвал быть готовыми к тому, что часть украинских беженцев останется в Варшаве навсегда.

В октябре глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинцы шокируют поляков роскошным образом жизни в Польше.

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений в беседе с RT отмечал, что украинцев в Польше могут лишить пособий из-за ухудшения отношений.