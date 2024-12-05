Министра энергетики Молдавии Парликова отправили в отставку

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Президент Молдавии Майя Санду подписала указ об отставке Виктора Парликова с поста министра энергетики.
Министра энергетики Молдавии Парликова отправили в отставку
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Документ опубликован на сайте главы государства.

«Отозвать Виктора Парликова с должности министра энергетики», — говорится в тексте документа.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан потребовал отставки Парликова из-за роста цен на газ и кризиса в энергетике.

Зампред правительства Молдавии Олег Серебрян заявил, что в случае прекращения поставок российского газа в Приднестровье в стране разразится гуманитарная катастрофа.

Парликов и глава «Газпрома» Алексей Миллер договорились продолжить обсуждение вариантов поставок природного газа с 1 января 2025 года.

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