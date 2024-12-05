Политолог Обичкина заявила о «треугольнике власти» во Франции

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Профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина заявила, что в политической системе Франции в данный момент образовался треугольник, поэтому трудно определить, кто займёт пост премьер-министра.
Политолог Обичкина заявила о «треугольнике власти» во Франции
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Об этом она сообщила в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, две оппозиционные партии хотя и выступают против политики президента Франции Эммануэля Макрона, но не смогут сплотиться, так как представляют противоположные лагеря — крайне левый «Народный фронт» и крайне правое «Национальное объединение». Данное явление политолог назвала «треугольником». 

Кроме того, руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский предположил, что нынешний премьер-министр Мишель Барнье, несмотря на вотум недоверия, может сохранить свой пост, как и президент Макрон.

«Текущее правительство может, в принципе, остаться решать вопросы бюджета, поскольку это самая острая проблема в стране. Останется ли оно в целом — другой вопрос», — предположил он.

Ранее аналитик назвал объявление вотума недоверия необычайным событием для Франции.

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