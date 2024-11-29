Политолог назвал технической должность спецпосланника Трампа по Украине

Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак назвал технической должность Кита Келлога, спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине.

«Эта должность техническая, она не подразумевает какой-либо масштабной деятельности стратегической. Здесь нужно выполнять то, что скажут», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, от Келлога ничего не будет зависеть, так как это системная, а не персональная работа.

«Это масштабный конфликт, решение займёт очень много времени. В него будут вовлечены так или иначе очень многие государства», — добавил Синельников-Оришак.

Ранее американист Малек Дудаков прокомментировал назначение Кита Келлога спецпосланником по урегулированию конфликта на Украине.