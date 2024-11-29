Премьер-министр Исиба: Япония держит курс на мирный договор с Россией

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Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Токио придерживается курса на решение территориальной проблемы с Россией.
Премьер-министр Исиба: Япония держит курс на мирный договор с Россией
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Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер заявил о сложностях в отношениях с Москвой. 

«Япония по-прежнему придерживается курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — добавил при этом Исиба.

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что враждебные шаги Японии по отношению к России будут встречать жёсткую реакцию со стороны Москвы.

Так он отреагировал на намерения Токио продолжать вводить санкции против России. 

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