Белоусов: договор России и КНДР должен лечь в основу новой системы безопасности

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Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и КНДР должен стать основой для новой евразийской системы безопасности, отметил российский министр обороны Андрей Белоусов.
Белоусов: договор России и КНДР должен лечь в основу новой системы безопасности
  • РИА Новости

Об этом Белоусов сказал во вступительном слове на встрече в КНДР с министром обороны республики Но Гван Чхолем.

«Он призван... снизить риск рецидива войны на полуострове и, безусловно, заложить основу для построения новой евразийской системы безопасности», — цитирует Белоусова пресс-служба российского Минобороны.

29 ноября Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с КНДР.

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