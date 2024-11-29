Белоусов: договор России и КНДР должен лечь в основу новой системы безопасности
- РИА Новости
Об этом Белоусов сказал во вступительном слове на встрече в КНДР с министром обороны республики Но Гван Чхолем.
«Он призван... снизить риск рецидива войны на полуострове и, безусловно, заложить основу для построения новой евразийской системы безопасности», — цитирует Белоусова пресс-служба российского Минобороны.
29 ноября Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с КНДР.