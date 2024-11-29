Блохин назвал алармизмом заявление США о «возмутительных» ударах России по ВСУ

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с RT прокомментировал заявление нынешнего президента США Джо Байдена о «возмутительности» ответных российских ударов по позициям ВСУ.

По словам Джо Байдена, ответные удары России служат напоминанием о необходимости поддержки Украины.

«Понятно, что это алармизм и обоснование для того, чтобы продолжить поддержку Украины. Причём вне зависимости, кто будет в Белом доме», — считает Блохин.

По его словам, заявление Байдена служит как пропагандистской, так и тактической цели.

«Создаётся кризис для будущей администрации Трампа. Если Трамп решит этот вопрос урегулировать, снизить уровень эскалации и начать переговорный процесс, то со стороны истеблишмента попытки по нормализации будут рассматриваться как предательство американских интересов. И следовательно, они снова запустят круг по обвинениям в том, что он (Трамп. — RT) — кремлёвский агент. То есть повышаются ставки, повышается в информационном пространстве важность Украины... Делается всё, чтобы даже не при действующей, но и при следующей администрации продолжить накачку Украины», — заключил американист.

Ранее нынешний президент США Джо Байден назвал ответные российские удары по позициям украинских военных «возмутительными».

Байден подчеркнул, что Вашингтон продолжит предоставлять военную помощь Киеву.