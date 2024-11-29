Глава Минтранса Британии подала в отставку после статьи по делу о мошенничестве

Короткая ссылка
Министр транспорта Великобритании Луиза Хейг подала в отставку после публикации информации о том, что до всеобщих выборов 2015 года она была осуждена за мошенничество из-за ложного сообщения о краже своего рабочего мобильного телефона.
Глава Минтранса Британии подала в отставку после статьи по делу о мошенничестве
  • globallookpress.com

«Какими бы ни были факты, эта проблема неизбежно будет отвлекать правительство от выполнения его работы», — приводит её заявление телеканал Sky News.

По данным телеканала, в 2013 году Хейг заявила в полицию о краже своего рабочего мобильного телефона во время ночной прогулки. Позже она сообщила, что случайно обнаружила его у себя дома.

Как утверждали некоторые источники телеканала, Хейг написала ложное заявление, чтобы получить более современный рабочий телефон.

Сама министр назвала случившееся ошибкой, выразив сожаление, что тогда сразу не сообщила об обнаружении телефона своему работодателю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить