Глава Минтранса Британии подала в отставку после статьи по делу о мошенничестве

Министр транспорта Великобритании Луиза Хейг подала в отставку после публикации информации о том, что до всеобщих выборов 2015 года она была осуждена за мошенничество из-за ложного сообщения о краже своего рабочего мобильного телефона.

«Какими бы ни были факты, эта проблема неизбежно будет отвлекать правительство от выполнения его работы», — приводит её заявление телеканал Sky News.

По данным телеканала, в 2013 году Хейг заявила в полицию о краже своего рабочего мобильного телефона во время ночной прогулки. Позже она сообщила, что случайно обнаружила его у себя дома.

Как утверждали некоторые источники телеканала, Хейг написала ложное заявление, чтобы получить более современный рабочий телефон.

Сама министр назвала случившееся ошибкой, выразив сожаление, что тогда сразу не сообщила об обнаружении телефона своему работодателю.