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Суд: Еврокомиссия не обеспечила прозрачности контрактов по закупкам вакцин

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Европейский суд выпустил постановление, в котором заявил, что Еврокомиссия во время закупок вакцин от коронавируса не обеспечила достаточного общественного доступа к контрактам на приобретение препаратов.
Суд: Еврокомиссия не обеспечила прозрачности контрактов по закупкам вакцин
  • РИА Новости

«Еврокомиссия не предоставила общественности достаточно широкого доступа к соглашениям о закупках вакцин от COVID-19», — говорится в документе.

Как напоминает суд, в 2020—2021 годах Еврокомиссия заключила с некоторыми фармацевтическими компаниями соглашения о закупке вакцин против COVID-19. На это было выделено €2,7 млрд. При этом ряд членов Европарламента и частных лиц запросили доступ к этим контрактам и сопутствующим документам, чтобы убедиться, что «общественные интересы защищены».

Еврокомиссия, однако, предоставила лишь частичный доступ к этим документам, которые были размещены в Интернете в отредактированном виде, отмечает суд.

1 апреля газета Politico сообщила, что бельгийские прокуроры передали прокуратуре Евросоюза уголовное дело о расследовании в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по вопросам закупок вакцин от коронавируса у американской компании Pfizer.

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