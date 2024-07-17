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Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями из-за Тайваня

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Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространению из-за поставок американского оружия администрации Тайваня, об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями из-за Тайваня
  • AP

«В течение определённого периода времени США продолжали продажу вооружений администрации Тайваня, несмотря на решительное противодействие Китая и неоднократные переговоры. Китай принял решение приостановить консультации [по контролю над вооружениями и нераспространению] с США», — сказал дипломат на брифинге, его цитирует ТАСС.

12 июля Китай объявил о санкциях против шести военно-промышленных компаний США из-за продажи оружия на Тайвань. Меры коснулись Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technologies Inc.

Также Пекин ввёл санкции против американской компании Lockheed Martin.

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