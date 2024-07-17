МИД: Иран будет добиваться суда над виновными в убийстве Сулеймани

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что власти страны намерены привлечь к ответственности исполнителей и организаторов убийства генерала Касема Сулеймани.

И. о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани прокомментировал сообщения СМИ о том, что Тегеран якобы причастен к организации покушения на экс-президента США Дональда Трампа.

«Я недвусмысленно сказал вам, что мы прибегнем к юридическим и судебным процедурам и механизмам на национальном и международном уровнях, чтобы привлечь к ответственности исполнителей и разработчиков плана убийства генерала Сулеймани из числа военных», — передаёт его слова телеканал CNN.

При этом дипломат отметил, что власти намерены использовать исключительно иранские и международные правовые процедуры.

Ранее в американских СМИ сообщили, что Вашингтон получил разведданные об «иранском заговоре», целью которого якобы являлось убийство Трампа.