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МИД: Иран будет добиваться суда над виновными в убийстве Сулеймани

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В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что власти страны намерены привлечь к ответственности исполнителей и организаторов убийства генерала Касема Сулеймани.
МИД: Иран будет добиваться суда над виновными в убийстве Сулеймани
  • РИА Новости

И. о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани прокомментировал сообщения СМИ о том, что Тегеран якобы причастен к организации покушения на экс-президента США Дональда Трампа. 

«Я недвусмысленно сказал вам, что мы прибегнем к юридическим и судебным процедурам и механизмам на национальном и международном уровнях, чтобы привлечь к ответственности исполнителей и разработчиков плана убийства генерала Сулеймани из числа военных», — передаёт его слова телеканал CNN.

При этом дипломат отметил, что власти намерены использовать исключительно иранские и международные правовые процедуры. 

Ранее в американских СМИ сообщили, что Вашингтон получил разведданные об «иранском заговоре», целью которого якобы являлось убийство Трампа. 

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