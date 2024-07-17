Politico: новые покушения на Трампа могут быть совершены в ближайшие недели
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Издание ссылается на данные от двух высокопоставленных американских чиновников.
В публикации говорится, что над заговорами с целью убийства Трампа якобы «активно работает» Иран.
Разведка США получает больше доказательств, поэтому чиновники всё более уверены в причастности Тегерана, пишет газета.
«Они также заявили, что в ближайшие недели могут произойти новые попытки покушения на жизнь Трампа», — сообщается в материале.
Ранее американский сенатор Джеймс Вэнс призвал провести полномасштабное расследование покушения на экс-президента США.