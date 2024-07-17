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Politico: новые покушения на Трампа могут быть совершены в ближайшие недели

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В ближайшее время могут быть совершены новые попытки покушения на экс-главу США Дональда Трампа, пишет газета Politico.
Politico: новые покушения на Трампа могут быть совершены в ближайшие недели
  • Gettyimages.ru
  • © Leon Neal

Издание ссылается на данные от двух высокопоставленных американских чиновников.

В публикации говорится, что над заговорами с целью убийства Трампа якобы «активно работает» Иран.

Разведка США получает больше доказательств, поэтому чиновники всё более уверены в причастности Тегерана, пишет газета. 

«Они также заявили, что в ближайшие недели могут произойти новые попытки покушения на жизнь Трампа», — сообщается в материале.

Ранее американский сенатор Джеймс Вэнс призвал провести полномасштабное расследование покушения на экс-президента США. 

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