Politico: новые покушения на Трампа могут быть совершены в ближайшие недели

В ближайшее время могут быть совершены новые попытки покушения на экс-главу США Дональда Трампа, пишет газета Politico.

Издание ссылается на данные от двух высокопоставленных американских чиновников.

В публикации говорится, что над заговорами с целью убийства Трампа якобы «активно работает» Иран.

Разведка США получает больше доказательств, поэтому чиновники всё более уверены в причастности Тегерана, пишет газета.

«Они также заявили, что в ближайшие недели могут произойти новые попытки покушения на жизнь Трампа», — сообщается в материале.

Ранее американский сенатор Джеймс Вэнс призвал провести полномасштабное расследование покушения на экс-президента США.