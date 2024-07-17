Сийярто — о стрельбе в Трампа: не первый раз атакуют тех, кто выступает за мир

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что не первый раз совершается нападение на политиков, выступающих за мир.

Об этом пишет РИА Новости.

«В соседней с нами Словакии произошло похожее, когда премьер-министр, который представляет позицию за мир и занимает очень патриотический подход, был почти убит после встречи своего кабинета», — отметил дипломат.

Также Сийярто заявил, что Венгрия скрестила пальцы за победу Трампа на президентских выборах в США.

15 мая в Словакии было совершено покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо. Политик получил тяжёлые ранения. Стрелявший заявил, что сделал это по политическим мотивам.

Покушение на Трампа произошло 14 июля во время его выступления в Пенсильвании.