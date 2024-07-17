Сийярто — о стрельбе в Трампа: не первый раз атакуют тех, кто выступает за мир
Об этом пишет РИА Новости.
«В соседней с нами Словакии произошло похожее, когда премьер-министр, который представляет позицию за мир и занимает очень патриотический подход, был почти убит после встречи своего кабинета», — отметил дипломат.
Также Сийярто заявил, что Венгрия скрестила пальцы за победу Трампа на президентских выборах в США.
15 мая в Словакии было совершено покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо. Политик получил тяжёлые ранения. Стрелявший заявил, что сделал это по политическим мотивам.
Покушение на Трампа произошло 14 июля во время его выступления в Пенсильвании.