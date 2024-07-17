Независимая голландская журналистка Соня ван ден Энде заявила, что в Европе растёт спрос на альтернативную информацию о конфликте на Украине.

По её словам, люди стали понимать больше о происходящем.

Журналист рассказала, что имеет свой сайт, где пытается донести до западного читателя, особенно в Нидерландах, альтернативную информацию.

«Я вижу, что люди читают, цифры по статистике сайта растут, всё идёт хорошо. Люди стали пробуждаться и видеть, что происходит на самом деле», — цитирует ван ден Энде РИА Новости.

Ранее сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что в Лондоне скучают по телеканалу RT.