RT в Telegram
Подпишись

Журналистка Энде: в Европе растёт спрос на альтернативную информацию об Украине

Короткая ссылка
Независимая голландская журналистка Соня ван ден Энде заявила, что в Европе растёт спрос на альтернативную информацию о конфликте на Украине.

По её словам, люди стали понимать больше о происходящем.

Журналист рассказала, что имеет свой сайт, где пытается донести до западного читателя, особенно в Нидерландах, альтернативную информацию.

«Я вижу, что люди читают, цифры по статистике сайта растут, всё идёт хорошо. Люди стали пробуждаться и видеть, что происходит на самом деле», — цитирует ван ден Энде РИА Новости.

Ранее сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что в Лондоне скучают по телеканалу RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить