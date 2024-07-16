RT в Telegram
Подпишись

Лавров заявил, что представит ООН оценки кризиса на Украине

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что представит ООН оценки украинского кризиса.
Лавров заявил, что представит ООН оценки кризиса на Украине
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

Лавров отметил, что представители Запада, защищая Украину, забывают про важнейшие компоненты международного права.

«Это всё от лукавого, полный правовой нигилизм, и мы об этом ещё подробно завтра на большой пресс-конференции [скажем]», — заявил министр.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым украинский кризис и развитие отношений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить