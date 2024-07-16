Лавров заявил, что представит ООН оценки кризиса на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что представит ООН оценки украинского кризиса.

Об этом пишет ТАСС.

Лавров отметил, что представители Запада, защищая Украину, забывают про важнейшие компоненты международного права.

«Это всё от лукавого, полный правовой нигилизм, и мы об этом ещё подробно завтра на большой пресс-конференции [скажем]», — заявил министр.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым украинский кризис и развитие отношений.