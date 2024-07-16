Лавров заявил, что представит ООН оценки кризиса на Украине
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
Лавров отметил, что представители Запада, защищая Украину, забывают про важнейшие компоненты международного права.
«Это всё от лукавого, полный правовой нигилизм, и мы об этом ещё подробно завтра на большой пресс-конференции [скажем]», — заявил министр.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым украинский кризис и развитие отношений.