Макрон принял отставку премьер-министра Франции Атталя

Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя, который решил уволиться по итогам прошедшего в стране второго тура досрочных парламентских выборов.

Как сообщили в Елисейском дворце, Атталь вместе с кабинетом министров будет выполнять свои функции до назначения нового правительства.

По итогу парламентских выборов во Франции победу одержала коалиция левых партий «Новый народный фронт».

Атталь был назначен на пост премьера в 34 года, он стал самым молодым премьер-министром Пятой республики и самым молодым главой правительства стран Европейского союза.