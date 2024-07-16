RT в Telegram
Подпишись

Макрон принял отставку премьер-министра Франции Атталя

Самый молодой премьер-министр Франции Атталь уйдёт в отставку

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя, который решил уволиться по итогам прошедшего в стране второго тура досрочных парламентских выборов.
Макрон принял отставку премьер-министра Франции Атталя
  • AP

Как сообщили в Елисейском дворце, Атталь вместе с кабинетом министров будет выполнять свои функции до назначения нового правительства.

По итогу парламентских выборов во Франции победу одержала коалиция левых партий «Новый народный фронт».

Атталь был назначен на пост премьера в 34 года, он стал самым молодым премьер-министром Пятой республики и самым молодым главой правительства стран Европейского союза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить