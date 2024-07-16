Макрон принял отставку премьер-министра Франции Атталя
Самый молодой премьер-министр Франции Атталь уйдёт в отставку
- AP
Как сообщили в Елисейском дворце, Атталь вместе с кабинетом министров будет выполнять свои функции до назначения нового правительства.
По итогу парламентских выборов во Франции победу одержала коалиция левых партий «Новый народный фронт».
Атталь был назначен на пост премьера в 34 года, он стал самым молодым премьер-министром Пятой республики и самым молодым главой правительства стран Европейского союза.