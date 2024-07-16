В Праге завели дело в отношении нарисовавших флаг Украины у российских домов

Чешская полиция возбудила уголовное дело в отношении семи граждан, нарисовавших в феврале 2024 года рядом с домами, принадлежащими россиянам и находящимися на территории памятной зоны, флаг Украины.

Об этом пишет издание České noviny, ссылаясь на представителя правоохранителей Рихарда Грдину.

За порчу имущества фигурантам грозит до трёх лет лишения свободы.

«Речь идёт об уголовном правонарушении, так как причинённый ущерб, согласно экспертному заключению, оценивается примерно в 50 тыс. крон (около €2 тыс.)», — заявил Грдина.

Ранее в Чехии начали судить наёмника, который воевал на стороне Украины в Ирпене и Буче.