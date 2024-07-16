Захарова рассказала, о чём говорила с журналом Compact, который запретили в ФРГ

Немецкая цензура сегодня сопоставима с временами Йозефа Геббельса: там преследуют всё, что не вписывается в установки Берлина, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя запрет в ФРГ журнала Compact, который взял у неё интервью.

«Это был разговор без купюр и цензуры со стороны журналиста Compact: вопрос — ответ. Видимо, такой формат в Германии сейчас под запретом», — сказала Захарова ТАСС.

В своём Telegram-канале она добавила, что интервью запрашивали немецкие журналисты и она согласилась на прямой и открытый разговор.

«Беседа получилась. Видимо, в понедельник в МВД Германии интервью посмотрели. А во вторник в редакции прошли обыски, и издание запретили», — рассказала дипломат.

По мнению Захаровой, главная причина запрета в том, что была озвучена правда, которую «тщательно скрывают от немцев».

В частности, представитель МИД России сказала журналистам, что ФРГ не получает российский газ только потому, что Германии запретили это делать США.

Она также отметила: «Россия, СССР никогда инициативно не прекращали поставки газа в Европу и ЕС».

Дипломат напомнила, что технически восстановить поставки газа по сохранившейся нитке газопровода «Северный поток» — вопрос нескольких недель.

Само интервью всё ещё опубликовано на YouTube.