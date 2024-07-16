RT в Telegram
Подпишись

Захарова рассказала, о чём говорила с журналом Compact, который запретили в ФРГ

Короткая ссылка
Немецкая цензура сегодня сопоставима с временами Йозефа Геббельса: там преследуют всё, что не вписывается в установки Берлина, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя запрет в ФРГ журнала Compact, который взял у неё интервью.
Захарова рассказала, о чём говорила с журналом Compact, который запретили в ФРГ
  • © МИД России

«Это был разговор без купюр и цензуры со стороны журналиста Compact: вопрос — ответ. Видимо, такой формат в Германии сейчас под запретом», — сказала Захарова ТАСС.

В своём Telegram-канале она добавила, что интервью запрашивали немецкие журналисты и она согласилась на прямой и открытый разговор.

«Беседа получилась. Видимо, в понедельник в МВД Германии интервью посмотрели. А во вторник в редакции прошли обыски, и издание запретили», — рассказала дипломат.

По мнению Захаровой, главная причина запрета в том, что была озвучена правда, которую «тщательно скрывают от немцев».

В частности, представитель МИД России сказала журналистам, что ФРГ не получает российский газ только потому, что Германии запретили это делать США.

Она также отметила: «Россия, СССР никогда инициативно не прекращали поставки газа в Европу и ЕС».

Дипломат напомнила, что технически восстановить поставки газа по сохранившейся нитке газопровода «Северный поток» — вопрос нескольких недель.

Само интервью всё ещё опубликовано на YouTube.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить