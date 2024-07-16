Лавров назвал унижением ФРГ решение разместить там дальнобойные ракеты США
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
«Сегодня мы видим ещё одно унижение Германии, чьё правительство беспрекословно подчинилось решению США о размещении на немецкой территории американских наёмных ракет средней дальности», — заявил Лавров.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее сообщил, что США разместят в Германии дальнобойные ударные системы на ротационной основе.
Как утверждает канцлер Олаф Шольц, это «не приведёт» к эскалации с Россией.