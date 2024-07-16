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Лавров назвал унижением ФРГ решение разместить там дальнобойные ракеты США

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Глава МИД России Сергей Лавров назвал «унижением» ФРГ решение разместить там американские дальнобойные ракеты.
Лавров назвал унижением ФРГ решение разместить там дальнобойные ракеты США
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Сегодня мы видим ещё одно унижение Германии, чьё правительство беспрекословно подчинилось решению США о размещении на немецкой территории американских наёмных ракет средней дальности», — заявил Лавров.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее сообщил, что США разместят в Германии дальнобойные ударные системы на ротационной основе.

Как утверждает канцлер Олаф Шольц, это «не приведёт» к эскалации с Россией.

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