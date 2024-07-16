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Маск намекнул, что WSJ опубликовала фейк о его планах финансировать Трампа

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Сообщения The Wall Street Journal о том, что американский миллиардер Илон Маск готов ежемесячно выделять $45 млн для «протрамповского» комитета по политической активности, — фейковые новости. На это намекнул сам бизнесмен с помощью мема.
Маск намекнул, что WSJ опубликовала фейк о его планах финансировать Трампа
  • Gettyimages.ru

Предприниматель, увидев пост газеты в X, опубликовал в ответах мем с двумя антилопами гну, подписав его: «Fake Gnus».

Как писала газета, по данным источников, Маск якобы утверждал, что планирует выделять около $45 млн в месяц новому суперкомитету политических действий, поддерживающему президентскую кампанию бывшего президента Дональда Трампа.

Кроме того, утверждается, что другими спонсорами комитета будут компания Palantir Technologies, бывший посол США в Канаде Келли Крафт и гендиректор угледобывающей компании Alliance Resource Partners Джо Крафт.

Ранее Маск заявил, что полностью поддерживает Трампа.

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