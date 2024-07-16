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Вэнс заявил о благодарности Трампу за номинацию на пост вице-президента

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Сенатор Джеймс Вэнс заявил, что переполнен благодарностью Дональду Трампу за назначение в качестве кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии на предстоящих выборах.

Об этом сообщает CNN.

Он также заявил, что считает честью баллотироваться вместе с Трампом. 

«Однажды он принёс мир и процветание, и с вашей помощью он сделает это снова. Вперёд к победе!» — написал Вэнс в соцсети X.

По данным CNN, экс-президент США позвонил Вэнсу за 20 минут до того, как публично объявил о своём выборе. 

Перед этим они встретились в клубе Трампа в субботу. CNN со ссылкой на свои источники описывает их «совместное времяпрепровождение как последнее собеседование перед получением работы».

Ранее Джеймс Вэнс заявил в интервью Fox News, что Дональд Трамп в случае победы на выборах проведёт переговоры с Россией для завершения конфликта на Украине.

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