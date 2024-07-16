В Ирландии во время антимигрантских протестов задержаны 15 человек

В ирландском городе Кулок во время антимигрантских протестов, переросших в ожесточённые столкновения с полицией, задержаны 15 человек.

Об этом пишет Bloomberg.

Протестующие собрались возле здания, предназначенного для просителей убежища. После прибытия полиции толпа начала забрасывать правоохранителей камнями и фейерверками.

15 участникам столкновений предъявлены обвинения.

Bloomberg отмечает, что антимигрантские акции протеста прошли по всей стране, и сообщает о нескольких предполагаемых случаях поджогов отелей.

Министр юстиции Ирландии Хелен Макэнти прокомментировала ситуацию и заявила, что это не протест, а «бандитское преступное поведение, которому нет места в обществе».

Ранее столкновения с полицией произошли в Кении.