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В Ирландии во время антимигрантских протестов задержаны 15 человек

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В ирландском городе Кулок во время антимигрантских протестов, переросших в ожесточённые столкновения с полицией, задержаны 15 человек.
В Ирландии во время антимигрантских протестов задержаны 15 человек
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Bloomberg.

Протестующие собрались возле здания, предназначенного для просителей убежища. После прибытия полиции толпа начала забрасывать правоохранителей камнями и фейерверками.

15 участникам столкновений предъявлены обвинения. 

Bloomberg отмечает, что антимигрантские акции протеста прошли по всей стране, и сообщает о нескольких предполагаемых случаях поджогов отелей. 

Министр юстиции Ирландии Хелен Макэнти прокомментировала ситуацию и заявила, что это не протест, а «бандитское преступное поведение, которому нет места в обществе». 

Ранее столкновения с полицией произошли в Кении.

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