В Ирландии во время антимигрантских протестов задержаны 15 человек
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Об этом пишет Bloomberg.
Протестующие собрались возле здания, предназначенного для просителей убежища. После прибытия полиции толпа начала забрасывать правоохранителей камнями и фейерверками.
15 участникам столкновений предъявлены обвинения.
Bloomberg отмечает, что антимигрантские акции протеста прошли по всей стране, и сообщает о нескольких предполагаемых случаях поджогов отелей.
Министр юстиции Ирландии Хелен Макэнти прокомментировала ситуацию и заявила, что это не протест, а «бандитское преступное поведение, которому нет места в обществе».
Ранее столкновения с полицией произошли в Кении.