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Еврокомиссия готовит предложение по кредиту для Украины на $50 млрд

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Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони анонсировал подготовку предложения по кредиту для Украины на $50 млрд с погашением за счёт замороженных российских активов.
Еврокомиссия готовит предложение по кредиту для Украины на $50 млрд
  • Gettyimages.ru

«Речь идёт о $50 млрд. Эти кредиты будут основаны на доходах от иммобилизованных российских активов. Комиссия продолжает работать над предложениями. Мы заслушаем сегодня точки зрения министров», — цитирует его РИА Новости.

По словам Джентилони, в ЕС пытаются как можно скорее подготовить предложение с учётом того, что механизм основан на гарантиях резерва бюджета ЕС.

Ранее издание The Economist сообщило, что у Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта.

Автор подчёркивает, что если Украина действительно объявит дефолт, то это будет свидетельствовать о недоверии частных инвесторов к обязательствам Запада.

В середине июня агентство Bloomberg писало, что первые официальные переговоры о реструктуризации долга Украины на сумму более $20 млрд закончились без сделки.

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